Roma-Parma 2-1, le pagelle di CalcioWeb: la decidono Veretout e l’arbitro Fabbri, rigore negato ai ducali [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma-Parma, le pagelle di CalcioWeb – La Roma supera in rimonta il Parma e torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Partenza sprint del Parma: Cristante atterra Cornelius in area. Fabbri sorvola in un primo momento, ma viene richiamato dal VAR. Dopo l’attenta visione delle immagini al monitor l’arbitro assegna il rigore. Kucka spiazza Pau Lopez e porta avanti i ducali. La Roma prova a replicare con Bruno Peres, ma Sepe è attento. Pellegrini colpisce il palo con un tiro dalla distanza. Il gol dei giallorossi è nell’aria e arriva al minuto 43 con il solito Mkhitaryan, su assist di un ottimo Bruno Peres. Ibanez sfiora il sorpasso sul tramonto della ... Leggi su calcioweb.eu

