Roma, nuovo incendio al campo nomadi di Via Luigi Candoni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nuove fiamme nel pomeriggio all’interno del campo nomadi di Via Luigi Candoni a Roma. Alle ore 16:20 due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma sono dovuti intervenire all’interno dell’accampamento nomade, così da contenere i danni provocati da un incendio scoppiato proprio all’interno di quest’area. See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com L’intervento tempestivo dei pompieri ha scongiurato danni più ingenti e che le fiamme si propagassero anche all’esterno dell’area nomadi, dove sono andati distrutti tre moduli abitativi. Roma, nuovo incendio al campo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

