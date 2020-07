Roma, dirigenti al lavoro per l’iscrizione al campionato: il punto (Di mercoledì 8 luglio 2020) I dirigenti della Roma sono al lavoro per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie A: ecco il piano del club giallorosso Come riporta il Corriere dello Sport, i dirigenti della Roma si sono messi al lavoro per mettere a posto le carte per l’iscrizione al prossimo campionato. Nello scorso consiglio federale sono state definite le date per vagliare le domande d’iscrizione: 21 agosto per il primo responso, 31 agosto per eventuali ricorsi. Come sottolinea il quotidiano Romano, attualmente ci sono molti i club in difficoltà, ma c’è ancora tempo per mettere tutte le cose a posto. A Trigoria assicurano che non ci saranno problemi. Gli stipendi sono pagati puntualmente, amministrativamente la società è tenuta benissimo, le banche devono avere soldi, ma sono garantite da Pallotta e dai suoi soci. Non ci sono debiti nei ... Leggi su calcionews24

