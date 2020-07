Roma: «Certificati Covid (fasulli) a trenta euro», così parte dal Bangladesh anche chi ha i sintomi (Di mercoledì 8 luglio 2020) A Roma negli ultimi giorni si sono registrati tanti nuovi casi di Covid-19, molti di questi provenienti dal Bangladesh. Da qui la decisione del Ministro Speranza di sospendere i voli. «Ho appena disposto la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid 19 riscontrati sull’ultimo aereo arrivato ieri a Roma. La quarantena per chi viene da Paesi extra UE ed extra Schengen è già prevista ed è confermata. Ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall’estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza» – lo dichiara Roberto Speranza. ‘Ma se hanno i sintomi o sono positivi qui in Italia come hanno fatto a partire? I controlli dove sono?‘. Domande di questo tipo si rincorrono in ogni dove. Ma ora, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

ROMA - Dopo le graduali riaperture e il conseguente ripristino della circolazione fra le regioni, gli italiani tornano al volante per le proprie vacanze estive. L'auto, con ogni probabilità, sarà il m ...

Il costo del certificato contraffatto? Bastano tra i 3.500 e i 5.000 ... positivi sono stati ricoverati al Covid Hospital di Casal Palocco, alla periferia di Roma. Anche gli altri passeggeri del volo ...

Il costo del certificato contraffatto? Bastano tra i 3.500 e i 5.000 ... positivi sono stati ricoverati al Covid Hospital di Casal Palocco, alla periferia di Roma. Anche gli altri passeggeri del volo ...