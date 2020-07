Roberta Morise e Ignazio de Il Volo insieme: l’indizio su Instagram (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roberta Morise e Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo, sarebbero stati avvistati insieme sul lungomare calabrese. Love story o solo amicizia? Questo ancora non lo sappiamo, ma a far aumentare i dubbi al riguarda c’ha pensato proprio Roberta, su Instagram, ha menzionato proprio il tenore, dedicandogli una stories. A riportare il retroscena sull’uscita dei due in Calabria è Dagospia: secondo il sito di gossip, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri frequenterebbe Ignazio da fine giugno, periodo in cui la coppia sarebbe stata avvistata per la prima volta insieme, precisamente sul lungomare di Cirò Marina. Un altro elemento, però, potrebbe confermare la loro presunta relazione: tra le stories di ... Leggi su dilei

