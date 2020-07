Roberta Morise: altro che Ramazzotti, col nuovo amore prende… Il Volo! (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roberta Morise avrebbe un nuovo compagno ma non si tratta di Eros Ramazzotti, che d’altronde già aveva smentito la frequentazione… Se il lavoro è giunto a un punto interlocutorio, Roberta è stata “silurata” da I Fatti Vostri per far posto a Samanta Togni (ma Magalli non c’entra), l’amore invece sembra sulla strada giusta. Certo non … L'articolo Roberta Morise: altro che Ramazzotti, col nuovo amore prende… Il Volo! proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

animarock80 : Roberta Morise prende il… Volo - fanpage : È amore? - Notiziedi_it : Un flirt tra Roberta Morise e Ignazio de Il Volo? Gli indizi corrono su Instagram - ilgiornale : Archiviato il gossip che la voleva come la nuova compagna di Eros Ramazzotti, Roberta Morise, secondo Dagospia, sta… - Notiziedi_it : Roberta Morise prende il… Volo -