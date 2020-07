Ritirato il passaporto a Luigi Favoloso dopo il viaggio a Zanzibar: il gossip (Di mercoledì 8 luglio 2020) Secondo le ultime indiscrezioni, il viaggio di Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali a Zanzibar si sarebbe concluso con un brutto colpo per l’imprenditore al quale, si dice, abbiano Ritirato il passaporto. Il viaggio di Luigi Favoloso ed Elena Morali a Zanzibar è stato caratterizzato da un evento che ha fatto molto chiacchierare tanto da … L'articolo Ritirato il passaporto a Luigi Favoloso dopo il viaggio a Zanzibar: il gossip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

crescentinbosco : @DavideRosato2 @PMurroccu Deportateli, dopo avere loro ritirato il passaporto italiano. - BurgioHb : @LucianaPoli5 @matteosalvinimi Cosa? Se ha ritirato il passaporto al signorino in questione? - giangiuz70 : @chiossimanuela2 Perdonami, ma sono troppo impegnato a godermela (ieri ho ritirato il nuovo passaporto, scade nel 2… - cliobix : . Ho ritirato il passaporto... Ho atteso 1h e mezza, il tipo prima di me era lì da mezz'ora, davanti aveva solo una… - 96junhui_ : ok quindi in una settimana ho: - ritirato il certificato di diploma - l'ho fatto tradurre e legalizzare - fatto ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritirato passaporto Rilascio e rinnovo del passaporto: ecco cosa fare ParmaToday Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall’Oms

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di ...

Juve, l'ex Trezeguet: 'Manchester e Mondiale, è stata dura. Mbappé? Più tecnico di Cristiano Ronaldo'

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, parla al Clarin, rivivendo la sua carriera, partendo dal Mondiale vinto nel '98: "Ho vissuto tutto in maniera mol ...

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di ...David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, parla al Clarin, rivivendo la sua carriera, partendo dal Mondiale vinto nel '98: "Ho vissuto tutto in maniera mol ...