Rita Dalla Chiesa vuole condurre Lo Sportello di Forum: affronto a Barbara Palombelli? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Rita Dalla Chiesa vorrebbe condurre Lo Sportello di Forum Nella giornata di lunedì Rita Dalla Chiesa ha fatto una diretta insieme al profilo Instagram di Davide Maggio. Trovandosi a tu per tu con la nota giornalista, il blogger ne ha approfittato per chiederle se vorrebbe tornare a condurre una trasmissione in particolare. A quel punto la saggia di Italia Sì senza giri di parole ha svelato ai follower che la stavano seguendo il suo grande sogno nel cassetto. “Se mi ridessero Forum su Rete 4 mi piacerebbe molto ricondurlo…”, naturalmente la professionista di Casoria si riferiva a Lo Sportello di Forum, lo spin-off che va in onda su Rete 4 alle 14. Nonostante siano trascorsi diversi anni da quando ha lasciato il Tribunale televisivo Mediaset, la donna continua ad essere legata al format che le ha regalato il successo e che ha presentato per decenni. Cosa ... Leggi su kontrokultura

