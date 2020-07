Risultati Serie A, 31ª giornata: la Roma e il Toro passano in vantaggio, raddoppio Sassuolo [FOTO e CLASSIFICA] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Risultati Serie A – Si torna in campo per la 31ª giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per gli obiettivi di CLASSIFICA. Nel primo match il Lecce batte la Lazio, 2-1 il risultato finale. Clamorosa rimonta del Milan contro la Juventus, il big match finisce 4-2. Grandi emozioni nella giornata di mercoledì. Il Napoli non si ferma, successo in trasferta contro il Genoa. Fiorentina-Cagliari finisce 0-0. L’Atalanta affronta la Sampdoria. Giovedì Spal-Udinese e Verona-Inter. Martedì 7 luglio ore 19.30 LECCE-LAZIO 2-1 (5′ Caicedo, 30′ Babacar, 46′ Lucioni) (LE PAGELLE) ore 21.45 MILAN-JUVENTUS 4-2 (47′ Rabiot, 54′ Ronaldo, 62′ Ibrahimovic, 67′ Kessie, 68′ Leao, 81′ Rebic) (LE ... Leggi su calcioweb.eu

SerieA : Si è appena conclusa la 29ª giornata: tutti i risultati. ?? Scopri l’App ufficiale di Lega Serie A per sapere tutto… - SerieA : Finisce qui la 3??0??ª giornata di #SerieATIM. ?? Ecco i risultati finali. ? Non perderti nessuna news, segui l’App… - zazoomblog : Risultati Serie A 31ª giornata: Atalanta-Sampdoria in vantaggio Parma e Brescia [FOTO e CLASSIFICA] - #Risultati… - sasha2deep : RT @llyfrausandrain: top 30 ship delle serie TV , potete votare quante volte vi pare e i risultati saranno venerdì 10 attenti che vi vedo… - notan_applepie : Fenomenale io, che guardo pochissime serie con l'idea di riprenderle tutte 'prima o poi', che vado a leggermi quest… -