Risultati Serie A 31ª Giornata – Atalanta al 3° posto! Roma in rimonta, il Torino torna a respirare (Di mercoledì 8 luglio 2020) La 31ª Giornata di Serie A regala grandi emozioni e Risultati importanti. Dopo i successi di Lecce e Milan nella Giornata di ieri, il programma odierno si apre con il pari a reti bianche in Fiorentina-Cagliari e il successo esterno del Napoli sul Genoa. I partenopei rispondono al successo del Milan di ieri, ricacciandolo alle spalle, ma si vedono sorpassati dalla Roma che batte 2-1 in rimonta il Parma grazie ai gol di Mjitarya e Veretout. Lotta per l’Europa League che resta caldissima con Napoli-Milan la prossima Giornata. Più in alto l’Atalanta scavalca l’Inter (impegnata domani contro il Verona) e sale al terzo posto a soli due punti dalla Lazio. I bergamaschi battono la Sampdoria 2-0 al termine di una partita ... Leggi su sportfair

