Rione Libertà, da domani riparte il mercatino rionale di via Bonazzi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Da domani mattina riprende il mercatino rionale di via Bonazzi a Benevento. Lo ha deciso il sindaco Clemente Mastella con un’ordinanza firmata nella giornata odierna. “Finalmente dopo il lockdown riaprirà al pubblico il mercatino di via Benedetto Bonazzi, da sempre molto frequentato dalla popolazione del Rione Libertà e non solo”. Così il presidente della costituenda “Associazione Mercati Rionali Benevento”, Antonio Caruso. “Trascorso il periodo critico, – spiega il presidente Caruso – siamo pronti a riprendere le nostre attività. Per l’occasione, rivolgo un accorato appello ai cittadini e ai residenti della zona, innanzitutto ... Leggi su anteprima24

NTR24 : Rione Libertà, da domani riparte il mercato di via Bonazzi - Antonio01836946 : @patriziagatto3 @Teresat14547770 Viste anche quelle, e nella zona delle case popolari al rione Libertà, sono piú ch… - patriziagatto3 : @Antonio01836946 @Teresat14547770 A rione libertà non lo so ma il rione ferrovia stiamo messi male!??????se sei di Ben… - patriziagatto3 : RT @Antonio01836946: @patriziagatto3 @Teresat14547770 Nel rione Libertà? Io dico che sono di meno delle badanti rumene e degli Albanesi. E… -

