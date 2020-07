Ringrazia Allah per il Coronavirus. In manette un italiano che incitava alla jihad sui social. Per gli inquirenti è un radicalizzatore dell’Isis (Di mercoledì 8 luglio 2020) Con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata dall’uso del mezzo telematico, i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Milano hanno arrestato un 38enne originario di Bari, Nicola Ferrara, ritenuto un radicalizzatore dello Stato islamico. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip Guido Salvini su richiesta dei pm Alberto Nobili, Piero Basilone e Leonardo Lesti della Procura di Milano. L’indagine ha consentito di documentare come il giovane “aderendo pienamente all’ideologia estremista di matrice salafita, si è impegnato nel diffondere il credo propugnato dall’autoproclamato Stato Islamico, esaltandone le gesta in chiave apologetica e istigando i propri interlocutori a unirsi al jihad globale contro i miscredenti”. Per realizzare il proprio progetto, il 38enne ha utilizzato internet e i ... Leggi su lanotiziagiornale

