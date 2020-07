Rifiuti, Maglione sul piano industriale Ato: “Auspico convergenza nell’interesse del Sannio” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“L’approvazione delle linee guida a partire dalle quali sarà definito il piano industriale dell’ATO è un passaggio fondamentale per la futura programmazione del ciclo di Rifiuti in provincia e, dopo mesi di stallo, finalmente si intravede un primo passo nella definizione di una programmazione”. Così in una nota stampa il deputato del Movimento Cinque Stelle Pasquale Maglione. Che aggiunge: “Domani infatti queste indicazioni saranno presentate al consiglio dell’ente, che sarà quindi chiamato a valutarle e ad approvarle. E’ un passaggio importante perché definire le linee guida significa dare un preciso indirizzo alla gestione dei Rifiuti e quindi cominciare a fissare dei paletti utili anche per ... Leggi su anteprima24

