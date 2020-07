Rifiuti, dopo Salerno anche a Pellezzano è caccia agli incivili (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPellezzano (Sa) – dopo il sindaco di Salerno anche quello di Pellezzano, Francesco Morra, lancia un richiamo alle regole per la raccolta differenziata nel suo comune. Già da questo fine settimana è stato previsto un turno serale della Polizia Municipale per vigilare e sanzionare i trasgressori. Ma, nel frattempo, postando una serie di foto che mostrano come le piazze, le strade e luoghi di ritrovo pubblico siano stati trasformati in pattumiere a cielo aperto, il primo cittadino di Pellezzano ha voluto rivolgere ai residenti un appello ad un maggiore senso civico. “L’abbandono di Rifiuti, quali bottiglie di birra, cartoni delle pizze e il conferimento errato dei Rifiuti, nelle piazze e tra le strade del Comune di Pellezzano non offre sicuramente una bella immagine del nostro territorio, che al contrario si distingue per ... Leggi su anteprima24

Sono tante le voci e le indiscrezioni che si rincorrono riguardo il futuro di Osimhen. Nelle ultime ore sono arrivate notizie dall'Inghilterra riguardo un possibile rifiuto da parte del nigeriano alla ...

Napoli, de Magistris sempre più giù: flop trasporti e rifiuti, così ha perso consensi

Tra le priorità di inizio anno il sindaco Luigi de Magistris aveva individuato la strada da seguire fino alla fine del suo mandato: «Migliorare servizi strategici che sono oggettivamente in affanno: r ...

