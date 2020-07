Rientra in Italia e si sente male: è positivo al coronavirus. Tutta la famiglia in quarantena (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'uomo, un 57enne Rientrato dal Kosovo, è stato sottoposto al tampone dai medici del pronto soccorso del Ca' Foncello di... Leggi su today

Ultime Notizie dalla rete : Rientra Italia Passo indietro di Boris Johnson: niente più quarantena per chi rientra dall'estero la Repubblica Ribery: "Ladri in casa, mi sento nudo"

"Al ritorno dalla vittoria contro il Parma, sono rientrato a casa mia. La mia casa in Italia, Paese nel quale ho deciso di proseguire la mia carriera dopo tanti anni a Monaco. Ecco quello che ho ...

Coronavirus, "600 positivi dal Bangladesh": ipotesi test falsi

La Regione Lazio ha calcolato che nelle ultime settimane sono entrati in Italia circa 600 positivi ... a tutti coloro che dal primo giugno siano rientrati dal Bangladesh, o siano stati a contatto ...

