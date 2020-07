Riace, Mimmo Lucano non doveva essere arrestato. Il tribunale del Riesame di Reggio Calabria: “Quadro indiziario inconsistente” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mimmo Lucano non doveva essere arrestato. Lo ha stabilito il tribunale del Riesame di Reggio Calabria dopo il gip che, pur disponendo gli arresti domiciliari (poi revocati), nell’ottobre 2018 aveva cassato tre quarti dell’inchiesta “Xenia”. La misura cautelare nei confronti dell’ex sindaco di Riace per associazione a delinquere finalizzata all’illecita gestione dei fondi destinati all’accoglienza dei migranti, dunque, non doveva essere presa. “Quadro indiziario inconsistente” e “assenza di riscontri alle conclusioni formulate dall’ufficio di procura (di Locri, ndr), fondate su elementi congetturali o ... Leggi su ilfattoquotidiano

