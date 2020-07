“Renoir”, l’Ue premia la ricerca italiana che svela i segreti della rigenerazione muscolare (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ricreare le complesse interazioni molecolari e cellulari che avvengono durante la rigenerazione del muscolo, alterate nelle distrofie e durante l’invecchiamento. È l’obiettivo di Renoir (REcreating the ideal Niche: environmental control Of cell Identity in Regenerating and diseased muscles), il progetto di ricerca internazionale e multidisciplinare finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del bando Horizon2020, MSCA – Innovative training networks. Il progetto – che ha ricevuto un finanziamento di quasi tre milioni e mezzo di euro, di cui oltre 350mila destinati a Milano-Bicocca – è coordinato da Silvia Brunelli, docente di Biologia applicata del dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Ateneo milanese, e si fonda su un approccio multidisciplinare che vede il coinvolgimento di ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : “Renoir” l’Ue