Regionali Campania 2020: io voto Covid-19! L’unico che ha spento la Terra dei Fuochi (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’Atlante di Mortalità della Regione Campania relativo agli anni dal 2006 al 2014 ma pubblicato solo nel 2020 in pieno lockdown da Covid-19 umilia il governo della Regione Campania, dal 2000 al 2010 affidato ad Antonio Bassolino, dal 2010 al 2015 a Stefano Caldoro, e dal 2015 al 2020 a Vincenzo De Luca. Il report di Legambiente 2019 sugli ecoreati in Italia riporta la Regione Campania al primo posto in Italia dopo un momento di “pausa” dovuto a tutte le nostre battaglie ambientaliste degli ultimi anni. In tutti questi anni l’impegno quasi esclusivo di tutti gli uffici della Regione Campania è stato solo quello di negare ogni legame tra i problemi ambientali specifici e gravi della Regione Campania e il danno alla salute pubblica con eccesso di mortalità, e non solo per cancro, rispetto a tutto il resto di Italia. La Campania è la ... Leggi su ilfattoquotidiano

