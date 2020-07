Redditometro: il grande assente. Ecco gli ultimi dati disponibili (Di mercoledì 8 luglio 2020) Redditometro: il grande assente. Ecco gli ultimi dati disponibili Il Redditometro, come strumento per scovare i furbetti dell’evasione fiscale, sembra passato di moda. Ce lo dicono gli ultimi dati a riguardo, ed in particolare lo chiarisce una deliberazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello stato 2019, la quale – aggiornando le informazioni degli accertamenti sintetici emessi dal Fisco negli ultimi cinque anni – acclara la pressoché totale sparizione del Redditometro dall’insieme di strumenti, utilizzati concretamente dall’Agenzia delle Entrate, per individuare chi evade le tasse. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa ... Leggi su termometropolitico

popgiornale : Lo strumento di misurazione fiscale era utile e potrebbe tornare in auge se orientato verso la grande evasione che… -

Ultime Notizie dalla rete : Redditometro grande Redditometro: il grande assente. Ecco gli ultimi dati disponibili Termometro Politico Redditometro: il grande assente. Ecco gli ultimi dati disponibili

Il redditometro, come strumento per scovare i furbetti dell’evasione fiscale, sembra passato di moda. Ce lo dicono gli ultimi dati a riguardo, ed in particolare lo chiarisce una deliberazione della ...

Niente redditometro, annuncia la Corte dei Conti

Il redditometro, doveva rappresentare il principale strumento per contrastare l’evasione fiscale. Tuttavia, è rimasto inutilizzato, con buona pace per gli evasori. La conseguenza potrebbe essere che, ...

Il redditometro, come strumento per scovare i furbetti dell’evasione fiscale, sembra passato di moda. Ce lo dicono gli ultimi dati a riguardo, ed in particolare lo chiarisce una deliberazione della ...Il redditometro, doveva rappresentare il principale strumento per contrastare l’evasione fiscale. Tuttavia, è rimasto inutilizzato, con buona pace per gli evasori. La conseguenza potrebbe essere che, ...