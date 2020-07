Realpolitik nel Mediterraneo: la visita di Guerini in Turchia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Lorenzo Guerini ha scelto Ankara come meta del suo primo viaggio all’estero dopo la fase più dura della pandemia del coronavirus. Il ministro della Difesa del governo Conte II ed ex presidente del Copasir, esponente del Partito Democratico, ha seguito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio visitando la Turchia per confrontarsi con le autorità di Ankara sui numerosi dossier che … Realpolitik nel Mediterraneo: la visita di Guerini in Turchia InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Realpolitik nel La propaganda sul 5G e l'urgenza che l'Italia scelga da che parte stare Formiche.net Ora è realpolitik Lazio: Inzaghi e Immobile gettano la spugna, ma li ringraziamo comunque

REALPOLITIK – La Lazio ed i suoi attori principali hanno abbandonato i toni entusiastici di qualche settimana fa, abbassano il tiro, e si presentano ai media con parole che trasudano di realtà e ...

I nodi del Mes

Salvini non perde occasione di magnificare la sanità lombarda: giustamente. Ripete spesso una cosa vera: tanti meridionali vengono a curarsi al Nord. Ma non dice le ragioni della diseguaglianza tra No ...

