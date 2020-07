Real-Barcellona, la sfida si allarga al mercato: occhi sul nuovo Lewandowski (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dal campo di calcio al mercato. La sfida tra Real Madrid e Barcellona non sembra conoscere limiti. I due club sono pronti a darsi battaglia anche nella corsa per il miglior rinforzo possibile, mentre sul terreno di gioco la lotta per la Liga non conosce sosta. I Blancos mantengono 4 punti di vantaggio su Blaugrana. Un margine che però non potrà influire sul mercato, quando la lotta sarà assai serrata.caption id="attachment 935447" align="alignnone" width="1024" Real Madrid Barcellona (getty images)/captionLewandowskiSecondo quanto riportato da Don Balon, i due club sarebbero già arrivati ai ferri corti per un comune obiettivo. Si tratta di Filip Marchwinski, attaccante polacco cresciuto nel Lech Poznan che ricorda da ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Real-Barcellona, la sfida si allarga al mercato: occhi sul nuovo Lewandowski - - FrancescoPonti1 : @6BlackWhite @SalpadrinoT In 5 anni di Allegri vedo solo due rimonte, una delle quali con il Bayern Monaco. Per il… - bball_evo : EUROLEGA ???? - Mercato infuocato con le spagnole attive, il Real Madrid punta Abalde, il Barcellona lavora al clamo… - biscone69 : RT @GiorgioDePaolis: @leolambretta59 @alex20026021099 @FrancescaCphoto @biscone69 @boysan69qo @FulvioCrudeli @Ferdi_Fe28 @xelagrillo @steve… - rickrohas : Leggo commenti tipo:“La squadra è sorretta solo da CR7, Dybala, De Ligt e Bentancur. Mi chiedo se al Barcellona di… -