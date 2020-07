Ready Player One 2: la data di uscita del romanzo di Ernest Cline (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ready Player One 2 sarà il secondo capitolo della storia ideata dallo scrittore Ernest Cline, di cui è stata annunciata la data di uscita. Ready Player One 2 sarà il nuovo romanzo scritto da Ernest Cline che proseguirà il racconto diventato un film diretto da Steven Spielberg e di cui è stata annunciata la data di uscita: il 24 novembre. Il libro sarà già pre-ordinabile da oggi e nei prossimi mesi si svelerà l'arrivo nelle librerie di tutto il mondo. Il romanzo Ready Player Two sarà pubblicato da Penguin Random House tramite la Ballantine Books e sarà ... Leggi su movieplayer

