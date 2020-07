Rapinatore romano in ‘trasferta’ in Toscana: arrestato 29enne di Tivoli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nel pomeriggio di oggi, nell’ambito di un’attività investigativa, i Carabinieri del nucleo operativo a radiomobile di Aprilia hanno rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Pistoia, un 29enne di Tivoli. Il ragazzo è ritenuto responsabile del reato di “rapina in concorso” commesso in provincia di Pistoia lo scorso 3 dicembre 2019. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria. Rapinatore romano in ‘trasferta’ in Toscana: arrestato 29enne di Tivoli su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 23enne di origini siciliane, che nel giro di 25 minuti ha messo a segno due rapine. L’uomo, già con precedenti e senza occupazion ...

