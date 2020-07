Raimondo Todaro, la bomba di ‘Chi’: chi è la nuova fidanzata (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo lo scandalo del flirt tra Valentin e Francesca Tocca, la ballerina di Amici, nonché ormai ex moglie del volto di Ballando con le Stelle, oggi arriva la notizia su Raimondo Todaro. Il matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro era già arrivato al capolinea nel mese di ottobre, quindi qualche mese prima che scoppiasse lo scandalo del flirt tra la ballerina e Valentin di Amici. La situazione sentimentale ancora molto delicata della Tocca, avrebbe fatto fare alcuni passi indietro al giovane ballerino, al punto da creare non pochi imbarazzi da ambo le parti. “Negli ultimi giorni ho pensato tanto a questa situazione e sono arrivato alla conclusione che al di là dei nostri sentimenti la cosa che conta di più è la famiglia e per questo ho deciso di fare io un passo indietro”, aveva scritto il ballerino all’indomani dello scandalo. ... Leggi su caffeinamagazine

