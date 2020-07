Raimondo Todaro, dopo la separazione da Francesca Tocca arrivano le foto del bacio con la sua nuova fiamma: ecco di chi si tratta! (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nonostante sia finito l’amore, a unire Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ballerini professionisti rispettivamente di Ballando Con Le Stelle e Amici Di Maria De Filippi, rimane un grande affetto che li legherà per sempre, così come la loro piccola Jasmine, frutto del loro matrimonio. Un sentimento, il loro, che non è giunto al capolinea a causa di tradimenti, come ha precisato proprio Raimondo in una recente intervista, ma che è andato a scemare man mano col tempo. E se Francesca sembra ora aver voltato pagina accanto a Valentin Dumitru, conosciuto proprio all’interno del talent show di Canale 5, a quanto pare anche per Todaro sembra essere arrivata una nuova fiamma, come racconta il settimanale Chi, che ha paparazzato il ballerino in atteggiamenti inequivocabili con un’altra donna. La fortunata si chiama Paola Leonetti, ha 23 anni e nella ... Leggi su isaechia

