Rai «magna magna»: nella sede di Napoli rubati buoni pasto per 12mila euro (Di mercoledì 8 luglio 2020) buoni pasto E’ tutto un magna magna! Alla Rai di Napoli qualcuno s’è pappato i buoni pasto. Il giallo mangereccio di mezza estate ha un non so che di assurdo e di ridicolo allo stesso tempo. Quindi merita d’essere menzionato. Dagli uffici partenopei dell’emittente pubblica, situati nel quartiere Fuorigrotta, sono infatti spariti quasi 2500 ticket, per un valore complessivo di 12mila euro. I buoni pasto – stando a quanto si apprende – sono stati sottratti da una cassaforte della succitata sede napoletana della Rai, quella che ospita gli studi in cui si realizzano Made in Sud, Stasera tutto è possibile, ... Leggi su davidemaggio

