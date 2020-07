Ragazzi morti nel sonno, l’uomo arrestato confessa “Ecco cosa gli ho dato” (Di mercoledì 8 luglio 2020) «cosa gli ha dato da bere quel maledetto?». Una frase sfuggita a un amico di Gianluca Alonzi, quindici anni, e Flavio Presuttari, sedici anni, morti nel sonno colpiti da un malore, nello stesso momento, in due case diverse, nelle loro camere da letto. Due amici, uniti da un dramma distante qualche quartiere nel centro di Tern. Non è stata una tragica fatalità ad ucciderli. Un uomo di 41 anni è stato fermato nella serata di ieri perché ritenuto collegato ai due decessi dei Ragazzi trovati senza vita ieri mattina. È accusa di avere ceduto ai giovani un mix di sostanze e l'uomo ha confessato di aver venduto ai Ragazzi il metadone. Proprio quella frase - come riporta il Messaggero - pronunciata ad alta voce nei ... Leggi su howtodofor

