Quel "piano eversivo" dei No Tav. E lo strano silenzio del Viminale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Giuseppe De Lorenzo I blitz di fronte ai ristoranti degli agenti. I raduni sotto gli hotel. Infine i chiodi in autostrada. Sale la tensione in Val di Susa. Gli agenti protestano: "Non ci fanno reagire" Chi conosce la Valle sa che tre indizi fanno una prova. E che per far esplodere la miccia della violenza No Tav basta davvero poco. In principio è stata la “cacciata” dei poliziotti dal ristorante di Susa dove andavano a mangiare gli agenti, costretti alla plateale ritirata in diretta Youtube. Poi è arrivato l’assedio degli antagonisti a suon di tamburi sotto l’hotel dove le forze dell’ordine dovrebbero riposarsi. Infine “l’attentato” con i chiodi all’altezza della galleria ‘Cels’, sull’autostrada Torino-Bardonecchia, che ha messo a terra alcuni mezzi. L’attacco, che molti attribuiscono ... Leggi su ilgiornale

gennaromigliore : Uno dei provvedimenti che mi rende più orgoglioso di aver fatto parte dei governi Renzi e Gentiloni è sicuramente i… - FAREWELLSPAM : RT @veneriasdaily: io e te ne abbiamo vista qualcuna, vissuta qualcuna ed abbiamo capito per bene il termine insieme mentre il sole alle sp… - Erfijodena : RT @MTethanos: @DocStrowman @piano_vai @stone_439 @Erfijodena Io lavoro a differenza di quel porco figlio di troia Al Nord non si cazzegg… - DocStrowman : RT @MTethanos: @DocStrowman @piano_vai @stone_439 @Erfijodena Io lavoro a differenza di quel porco figlio di troia Al Nord non si cazzegg… - MTethanos : @DocStrowman @piano_vai @stone_439 @Erfijodena Io lavoro a differenza di quel porco figlio di troia Al Nord non si cazzeggia -

Ultime Notizie dalla rete : Quel piano Quel "piano eversivo" dei No Tav. E lo strano silenzio del Viminale il Giornale Piano di potenziamento rete ospedaliera, approvato in consiglio regionale. Il costo è di 25 milioni di euro

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato a maggioranza (12 sì – Lega; FI, FdI, Tesei presidente, 8 no – Pd, M5S, Patto civico, Misto) il Piano di potenziamento della rete ospedaliera conseguen ...

Decreto semplificazioni: treni, strade e aeroporti, la sfida è nel Mezzogiorno

È la sfida che, se vinta, permetterebbe davvero al Mezzogiorno di essere dentro l'Europa, dopo anni di ritardi, trascuratezza, assenza di volontà politica. Italia veloce, il piano delle opere del mini ...

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato a maggioranza (12 sì – Lega; FI, FdI, Tesei presidente, 8 no – Pd, M5S, Patto civico, Misto) il Piano di potenziamento della rete ospedaliera conseguen ...È la sfida che, se vinta, permetterebbe davvero al Mezzogiorno di essere dentro l'Europa, dopo anni di ritardi, trascuratezza, assenza di volontà politica. Italia veloce, il piano delle opere del mini ...