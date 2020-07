Quattro giornate di squalifica a Patric per il morso a Donati in Lecce-Lazio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il giudice sportivo ha deciso di punire con Quattro giornate di squalifica (e un’ammenda di 10 mila euro) Patric, difensore della Lazio, “per aver dato un morso al braccio di un avversario, senza procurargli conseguenze lesive” nella sfida contro il Lecce. A subire il morso è stato Giulio Donati. I due si sono poi chiariti negli spogliatoi, con lo spagnolo che si è scusato per il gesto e l’avversario ha chiesto via social che si tenesse conto di tutto questo per la squalifica. L'articolo Quattro giornate di squalifica a Patric per il morso a Donati in ... Leggi su ilnapolista

