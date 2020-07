Puglia: niente distanze fra congiunti e amici ORDINANZA Del presidente della Regione: riguarda attività economiche, produttive e sociali (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al fine di assicurare la chiarezza delle regole e soddisfare esigenze di semplificazione, unitarietà e organicità della disciplina, ha emanato oggi l’ORDINANZA n. 283 sulla integrazione e l’aggiornamento delle linee guida regionali per la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Con l’ORDINANZA odierna: 1) Si dispone l’approvazione delle Linee guida regionali (allegato 1) contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da applicare a tutte le attività economiche, produttive e sociali attualmente riaperte nel territorio della Regione Puglia, debitamente integrate ed aggiornate all’attualità. 2) si dispone che in tutti gli ambiti delle ... Leggi su noinotizie

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al fine di assicurare la chiarezza delle regole e soddisfare esigenze di semplificazione, unitarietà e organicità della disciplina, ha emanato oggi ...

