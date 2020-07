Puglia, a Taranto inaugurato il Cineporto (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Con l’inaugurazione del Cineporto, apriamo a Tarantoun luogo per chi ama il cinema, per chi lavora in questo settore, per chi ha idee e creatività” afferma il Governatore della Puglia Michele Emiliano. pc/com L'articolo Puglia, a Taranto inaugurato il Cineporto proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

TgrRaiPuglia : La Procura di Taranto ha aperto un'inchiesta per far luce sulla tempesta di polvere che qualche giorno fa ha invest… - ultrasmetamoro : @ester_mercuri Io anche sono della Puglia?? qui ne fa tanti, è venuto spesso sia a Bari che a Taranto, e qualche volta anche a Mesagne?? - Italpress : Puglia, a Taranto inaugurato il Cineporto - Notiziedi_it : Puglia, A Taranto inaugurato il Cineporto - Vivodisogniebas : RT @TgrRaiPuglia: Tra gli interventi definiti prioritari dal Governo la linea ferroviaria Bari-Napoli, la Taranto-Potenza-Salerno e il radd… -