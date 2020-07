Probabili formazioni Serie A, le gare di oggi: Ilicic o Malinovskyi? Torna Mertens (Di mercoledì 8 luglio 2020) Probabili formazioni Serie A – Seconda Tornata di gare nel massimo campionato italiano per quanto concerne la 31ª giornata, dopo le due di ieri che hanno visto le sconfitte di Lazio e Juventus rispettivamente a Lecce e a Milano. Sei gare in programma oggi, due alle 19.30 e quattro alle 21.45. Tra queste, il Napoli va a Genova, l’Atalanta ospita la Samp e la Roma cerca il riscatto in casa contro il Parma. Di seguito le Probabili formazioni delle sfide. Fiorentina-Cagliari (ore 19.30) FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa. CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Klavan; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. Genoa-Napoli (ore 19.30) GENOA (3-5-2): Perin; Ghiglione, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; ... Leggi su calcioweb.eu

Roma Parma si giocherà domani sera, quando le due formazioni scenderanno in campo alle ore 21.45 per la trentunesima giornata di Serie A. La ripartenza dopo il Coronavirus ha dato più delusioni che gi ...

GENOVA - Il Napoli di Rino Gattuso, dopo il successo nel match del San Paolo contro la Roma, sfida alle 19.30 allo stadio Luigi Ferraris il Genoa. Gli azzurri sembrano aver ritrovato lo smalto dei ...

