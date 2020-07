Preziosi e il tifoso speciale del Genoa: “Gasperini mi ha detto che ci salveremo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) "Io sono positivo e anche la squadra deve esserlo", con queste parole Enrico Preziosi, presidente del Genoa, spinge la squadra verso la salvezza. Nel corso di in un’intervista al quotidiano Libero, il numero uno del Grifone ha parlato a lungo del suo club e della stagione complicata in corso. Curioso anche un particolare aneddoto rivelato che riguarda l'ex tecnico Gasperini...Preziosi: "Gasperini mi ha detto che ci salveremo"caption id="attachment 581525" align="alignnone" width="577" Gasperini (getty images)/caption"La classifica ora ci vede sofferenti e non rispecchia il nostro valore. Il Genoa deve pensare alle proprie qualità e capire che il suo posto è altrove", ha detto Preziosi. "Siamo da primi dieci posti, abbiamo grandi giocatori. Sturaro, Criscito, Behrami, Masiello, Perin: saranno loro a trascinare chi è più fragile. Poi ... Leggi su itasportpress

Il Napoli, allo stadio Marassi di Genova, affronterà il Genoa di Enrico Preziosi. Irpino di nascita l'attuale proprietario dei Grifoni si è sempre dichiarato tifoso degli azzurri. Nell'estate del 2003 ...

L’ultimo saluto a Ceccherini "Avevi il Rimini nel cuore"

Ti abbraccio e ti saluto ricordandoti come rara e preziosa persona che ha vissuto la passione dello ... la ‘stagione’ di Vincenzo Bellavista e quegli anni d’oro che i tifosi del Rimini non possono ...

