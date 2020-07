Previsioni meteo prossimi giorni: torna il caldo in Italia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Bentornati con il consueto appuntamento relativo alle Previsioni meteo. Oggi analizziamo quello che accadrà a metà settimana ed in particolare nelle giornate di mercoledì e giovedì. L’anticiclone delle Azzorre torna ad imporsi sulla nostra penisola spazzando via le correnti fresche degli scorsi giorni. Questo quindi favorirà il ritorno del bel tempo e del caldo in tutta Italia. Quindi tra mercoledì e giovedì l’alta pressione ingloberà tutto il mediterraneo. Le perturbazioni atlantiche dei giorni scorsi saranno dunque un lontano ricordo finendo per interessare l‘Europa centro orientale. Previsioni meteo: ecco il tempo di mercoledì e giovedì in Italia Le Previsioni meteo di mercoledì e giovedì dunque prevedono giornate calde e assolate su tutta Italia. Qualche locale temporale ... Leggi su notizieora

