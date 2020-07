Presidi rifiutano lavoro al Nord: “troppo rischioso e lontano da famiglia” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nuovi dirigenti assunti ma i Presidi rifiutano il Nord per paura di un nuovo lockdown. E la formazione a distanza non ha funzionato per tutti. La paura più grande, per loro, è quella che possa essere necessario un nuovo lockdown a causa di un’ondata autunnale o invernale di coronavirus. E quindi di essere costretti a rimanere lontani dalle famiglie. Altrimenti non ci sarebbe spiegazione di fronte al rifiuto dei Presidi di accettare un nuovo incarico al Nord: proprio adesso che il governo ha deciso di assumere centinaia di figure nella scuola. Dunque, il rientro a scuola torna a preoccupare. “Molti dirigenti neo assunti stanno rinunciando all’incarico al Nordperché troppo lontani da casa. Alcuni di loro non vogliono rischiare un altro lockdown da soli, lontani dalla famiglia”. Lo ha detto il presidente ... Leggi su chenews

