Ponte Morandi, le promesse dei politici contro Autostrade per l'Italia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il nuovo Ponte Morandi verrà affidato a Aspi, Autostrade per l'Italia. Una scoperta fatta dal quotidiano La Stampa che ha raccontato di una lettera con cui il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti avrebbe comunicato la scelta dell'esecutivo. Scelta arrivata dopo che da settimane il commissario per il Ponte Morandi, il sindaco di Genova Bucci, aveva chiesto che lo Stato indicasse il gestore del nuovo Ponte che avrebbe dovuto effettuare i collaudi finali prima della sua riapertura.Ed il fatto che la scelta non sia stata comunicata in maniera ufficiale crea ancora più imbarazzo all'esecutivo, che di fatto va contro quanto dichiarato soprattutto dal M5S dal momento della tragedia ad oggi e cioè che Atlantia ed Autostrade per l'Italia andava tolta la concessione per la gestione delle Autostrade anche solo in rispetto delle 43 vittime tra cui tre bambini della ... Leggi su panorama

