Ponte Morandi, la Corte Costituzionale: «Escludere Autostrade per l’Italia dalla ricostruzione non è illegittimo» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Oggi la Corte Costituzionale si è espressa in merito all’esclusione di Autostrade per l’Italia dai lavori di ricostruzione del Ponte Morandi, crollato nell’agosto 2018. Aspi aveva chiesto di valutare la legittimità della decisione presa con il decreto del settembre 2018 dal governo e la sentenza è arrivata: «Non è illegittimo Escludere Autostrade dalla ricostruzione». LEGGI ANCHE >>> La lettera del governo al sindaco di Genova che indica di consegnare il Ponte ai Benetton il 1° agosto L'articolo Ponte Morandi, la Corte ... Leggi su giornalettismo

GiovanniToti : Il #Governo Pd-M5S riconsegna il ponte di #Genova proprio ad Aspi. E poi eravamo noi gli amici di Autostrade... Do… - fattoquotidiano : Morandi, De Micheli: “Ora la gestione è di Autostrade, i concessionari sono loro. Ma rimane l’ipotesi revoca”. M5s:… - petergomezblog : #Autostrade, #Anac: “Resistenza alla trasparenza. Dopo il crollo del ponte Morandi scarsa collaborazione”. - infoiteconomia : Quando Di Maio e Conte tuonavano contro Autostrade: «Via la concessione», il giorno dopo il crollo del ponte Morand… - LuigiAssecasa : RT @Patty66509580: La Consulta asfalta i Benetton. Per la Corte Costituzionale legittimo escludere Aspi dalla ricostruzione del Ponte Moran… -