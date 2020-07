Ponte Morandi, la Consulta: "Giusto escludere Autostrade da ricostruzione" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Giuseppe Aloisi La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla esclusione di Aspi dalla ricostruzione del Ponte: "Eccezionale gravità" Il Ponte di Genova - quello ricostruito dopo un tristissimo episodio che ha procurato la morte di più di 40 persone - è un oggetto discusso in queste ore. Poco fa si è pronunciata la Corte Costituzionale, che ha disposto che l'esclusione dell'Aspi non possa essere considerata come illegittima. Aspi sta per Austrostrade per l'Italia. Una società che nei Benetton i loro azionari di maggioranza. La vicenda sta interessando anche la linea del governo, che appare diviso su aspetti per nulla di contorno. Nel corso di poco tempo, sono emerse le motivazioni alla base della presa di posizione della Consulta: "La decisione del legislatore di ... Leggi su ilgiornale

GiovanniToti : Il #Governo Pd-M5S riconsegna il ponte di #Genova proprio ad Aspi. E poi eravamo noi gli amici di Autostrade... Do… - fattoquotidiano : Morandi, De Micheli: “Ora la gestione è di Autostrade, i concessionari sono loro. Ma rimane l’ipotesi revoca”. M5s:… - petergomezblog : #Autostrade, #Anac: “Resistenza alla trasparenza. Dopo il crollo del ponte Morandi scarsa collaborazione”. - MarioBubu : @Libero_official Oeee brochure de merda, vi è andata male anche stavolta ...... - simo26110561 : RT @antonellocapor2: Eccola! Ponte Morandi, la gestione ad Autostrade è una beffa: la lobby che la protegge è legata ai partiti e il Parla… -