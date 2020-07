Ponte Genova, Salvini: «De Micheli e Crimi bisticciano sulle concessioni e gli italiani aspettano» – Il video (Di mercoledì 8 luglio 2020) A parlare è Matteo Salvini, segretario della Lega che, durante la conferenza stampa sulle “Imprese culturali” con Lucia Borgonzoni all’auditorium Conciliazione a Roma, parlando del Ponte di Genova, attacca la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli e il capo del M5s Vito Crimi i quali secondo il leader della Lega «perdono tempo a bisticciare sulle concessioni» mentre «gli italiani aspettano». «È frustrante e surreale che gli italiani debbano capire cosa succede dalle loro pagine Facebook che dicono l’opposto. In questo momento abbiamo la prevalenza del cretino a livello di governo. La De ... Leggi su open.online

Giorgiolaporta : Sanno vomitare invidia, scroccare #redditodicittadinanza e fare annunci a reti unificate. Per il resto sono come il… - HuffPostItalia : 'Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton' - GiovanniToti : Se davvero le gallerie erano tutte ammalorate, perché non si è fatto nulla in inverno e nei mesi del lockdown? Sare… - NFratoianni : RT @PetrisDe: E' semplicemente inconcepibile che la gestione del #ponte di #Genova venga restituita ad Aspi, cioè ai #Benetton. Sarebbe un… - cristina_lev : RT @GagliardoneS: Ponte Morandi, Di Maio: 'via la concessione ai Benetton' E invece: 'il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton'… -