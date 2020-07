Ponte di Genova, Toninelli: «Autostrade pensava al denaro e non alla sicurezza dei cittadini» – Il video (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’ex ministro dei Trasporti ed esponente del Movimento 5 stelle torna sulla questione del Ponte di Genova e della concessione ad Autostrade. Il giorno in cui è stata pubblicata una lettera dell’attuale ministra del dicastero, Paola De Micheli, in cui si affida la gestione del nuovo Ponte ad Autostrade, Danilo Toninelli afferma: «Dobbiamo prendere decisioni giuste nell’interesse pubblico, che è quello di non permettere più a chi non è stato in grado, perché pensava al denaro e non alla sicurezza dei cittadini che utilizzano le Autostrade, di gestire un bene di Stato». Toninelli respinge al mittente le ... Leggi su open.online

