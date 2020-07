Ponte di Genova, la ministra Paola De Micheli: “Sarà gestito da Autostrade" (Di mercoledì 8 luglio 2020) La ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli ha confermato che “il nuovo Ponte (di Genova, ndr) sarà gestito da Autostrade”. Intanto è attesa per l’8 luglio la pronuncia della Consulta riguardo al decreto Genova. La Corte Costituzionale deve decidere se il provvedimento abbia o meno violato principi costituzionali e se quindi l'esclusione di Aspi dalla demolizione e ricostruzione del nuovo Ponte del capoluogo ligure, che sostituisce il Ponte Morandi crollato il 14 agosto 2018, sia stata legittima. Intanto sul tema la politica si divide con il presidente della Regione, Giovanni Toti, che attacca: “Voi ridate il Ponte ad Autostrade senza ottenere nulla”. Leggi su tg24.sky

