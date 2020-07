Ponte di Genova - Il governo: "Sarà gestito da Autostrade" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Ponte di Genova Sarà gestito da Autostrade per lItalia, almeno fino a uneventuale revoca della concessione: a confermarlo è la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, dopo averlo comunicato in una lettera al commissario per la ricostruzione (e sindaco di Genova) Marco Bucci in vista del passaggio di consegne per il nuovo viadotto e le procedure di collaudo."C'è ancora l'ipotesi di revoca". A stipulare il protocollo e a gestire la fase Sarà dunque lattuale concessionario, Aspi appunto, società della famiglia Benetton. Le cui prospettive, però, sono ancora incerte: "Confermo che il nuove Ponte Morandi Sarà gestito da Autostrade ha detto la ministra in unintervista radiofonica. La gestione va al concessionario, che oggi è Aspi, ma sulla vicenda c'è ancora l'ipotesi di revoca". Secondo De Micheli, la vicenda ... Leggi su quattroruote

