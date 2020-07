Ponte di Genova, i Cinquestelle all’attacco: «Mai più nelle mani dei Benetton» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Monta il malcontento tutto interno al M5s dopo la decisione del governo di affidare la gestione del nuovo Ponte Morandi ad Autostrade. C’è chi come il viceministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni non dimentica la posizione storica del Movimento, da sempre intenzionato a revocare la concessione alla società della famiglia Benetton, a maggior ragione dopo il tragico crollo del Ponte di Genova, nel quale morirono 43 persone. Una posizione che era stata ribadita con fermezza dai vertici del governo al gran completo appena 24 ore dopo il crollo, due anni fa. Da allora però l’esecutivo non ha mai preso una decisione: «Rinviare non significa risolvere i problemi! – attacca Buffagni sui social – Il conto, salato, alla fine si paga sempre. I cittadini ci hanno eletto per cambiare e decidere», dice ancora il deputato M5s: ... Leggi su open.online

Giorgiolaporta : Sanno vomitare invidia, scroccare #redditodicittadinanza e fare annunci a reti unificate. Per il resto sono come il… - HuffPostItalia : 'Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton' - GiovanniToti : Se davvero le gallerie erano tutte ammalorate, perché non si è fatto nulla in inverno e nei mesi del lockdown? Sare… - sunsetodown : RT @mat_brandi: Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai #Benetton. Con i vostri minuti di silenzio e il vostro cordoglio potete farci un… - ademofonti : RT @ultimenotizie: #Crimi, capo politico del #M5s: “Il ponte di Genova non deve essere riconsegnato nelle mani dei #Benetton. Non possiamo… -