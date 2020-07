Ponte di Genova, i Cinquestelle all’attacco: «Fuori i Benetton». Di Maio: «Si mantengano le promesse» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Monta il malcontento tutto interno al M5s dopo la decisione del governo di affidare la gestione del nuovo Ponte Morandi ad Autostrade. C’è chi come il viceministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni non dimentica la posizione storica del Movimento, da sempre intenzionato a revocare la concessione alla società della famiglia Benetton, a maggior ragione dopo il tragico crollo del Ponte di Genova, nel quale morirono 43 persone. Una posizione che era stata ribadita con fermezza dai vertici del governo al gran completo appena 24 ore dopo il crollo, due anni fa. Da allora però l’esecutivo non ha mai preso una decisione: «Rinviare non significa risolvere i problemi! – attacca Buffagni sui social – Il conto, salato, alla fine si paga sempre. I cittadini ci hanno ... Leggi su open.online

