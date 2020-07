Ponte di Genova, è partita la stesura del primo strato d’asfalto – VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Questa mattina, è partita la stesura del primo strato d’asfalto sul nuovo Ponte di Genova. Il Viadotto Polcevera potrebbe essere inaugurato tra l’1 e il 10 agosto Poco più di due anni fa, il crollo del Ponte Morandi a Genova lasciò tutti senza parole. Il terribile incidente portò alla morte di 43 persone, e alzò … L'articolo Ponte di Genova, è partita la stesura del primo strato d’asfalto – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

HuffPostItalia : 'Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton' - GiovanniToti : Se davvero le gallerie erano tutte ammalorate, perché non si è fatto nulla in inverno e nei mesi del lockdown? Sare… - matteosalvinimi : Da Conte le solite chiacchiere, come sulla cassa integrazione e i soldi promessi dalle banche. Se non si azzerano b… - Bobbio65M : RT @GagliardoneS: Ponte Morandi, Di Maio: 'via la concessione ai Benetton' E invece: 'il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton'… - Majden3 : RT @laura_maffi: Ponte di Genova, Laura Ferrara (M5S): 'Affidarlo ad Autostrade unico modo per l'apertura immediata' si doveva rispettare l… -