Ponte di Genova, Consulta: “Legittimo estromettere Aspi dalla costruzione del nuovo viadotto” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La sentenza della Consulta sul Ponte di Genova: “Giusto estromettere Aspi”. Di Maio: “Ora giustizia”. ROMA – E’ stata pubblicata la sentenza della Consulta sul Ponte di Genova. Secondo i giudici il Governo non ha sbagliato ad escludere Aspi dalla costruzione del nuovo Ponte vista “l’eccezionale gravità della situazione”. “La Corte Costituzionale – fa sapere l’ufficio stampa della Corte Costituzionale citato da La Repubblica – ha ritenuto non fondate le questioni relative all’esclusione legislativa di Aspi dalla procedura negoziata volta alla ... Leggi su newsmondo

HuffPostItalia : 'Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton' - fattoquotidiano : Autostrade, Toninelli (M5s): “Se fossi stato ai Trasporti i Benetton Ponte Genova se lo sognavano” - matteosalvinimi : Il ministero vuole affidare ad Autostrade il nuovo Ponte di Genova, i 5Stelle cadono dalle nuvole. Eppure il govern… - LauraCarrese : RT @matteosalvinimi: Il ministero vuole affidare ad Autostrade il nuovo Ponte di Genova, i 5Stelle cadono dalle nuvole. Eppure il governo h… - MauroBenetti6 : RT @DadoneFabiana: La Consulta ha appena dichiarato perfettamente legittima la scelta del Decreto Genova di escludere Autostrade dalla rico… -

Daremo battaglia sulla revoca e chiederemo rispetto nel corso dei processi, così come penso dovrebbero dare battaglia tutti i cittadini di questo Paese. A contare, per i cari delle 43 vittime cadute n ...L'opera è quasi pronta ma non si sa chi dovrà gestirla. E intanto l'esecutivo, che non decide da due anni, aspetta che la Corte costituzionale risolva la questione concessioni Ce la farà il governo Co ...