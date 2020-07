Polignano, festival Il libro possibile riparte dalla cultura (Di mercoledì 8 luglio 2020) La XIX edizione del festival Il libro possibile, sostenuto per il terzo anno da Pirelli, vedrà fino all’11 luglio a Polignano a mare, in Puglia, prestigiosi ospiti. “E’ fondamentale ripartire dalla cultura perché ci aiuta a riflettere e migliorare” spiega Rosella Santoro, direttrice artistica della manifestazione. sfe/mgg L'articolo Polignano, festival Il libro possibile riparte dalla cultura proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Una manifestazione come sempre ricca di eventi e molto attesa, anche se con un numero contingentato di spettatori e piazze in parte diverse da quelle del passato. Il festival si c...