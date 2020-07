Polignano, festival Il libro possibile riparte dalla cultura (Di mercoledì 8 luglio 2020) La XIX edizione del festival Il libro possibile, sostenuto per il terzo anno da Pirelli, vedrà fino all’11 luglio a Polignano a mare, in Puglia, prestigiosi ospiti. “E’ fondamentale ripartire dalla cultura perché ci aiuta a riflettere e migliorare” spiega Rosella Santoro, direttrice artistica della manifestazione. sfe/mgg Polignano, festival Il libro possibile riparte dalla cultura su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Polignano, festival Il libro possibile riparte dalla cultura - zazoomblog : Polignano a Mare: è iniziato il festival del Libro possibile Diciannovesima edizione - #Polignano #Mare: #iniziato… - NoiNotizie : Polignano a Mare (#Bari): è iniziato il festival del Libro possibile, diciannovesima edizione - Notiziedi_it : Polignano, festival Il libro possibile riparte dalla cultura - AgoraBlog2 : ?????????????? ???? ???? ?????? ???? ?????? ???????????????? ?????? ????????????????, ?????????? ???????????? ?????? ?????? ??’???????????????????? ???????? ??????????????????... #????????????????????????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Polignano festival

Yahoo Notizie

(dell'inviata Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Nelson Mandela, che è stato in prigione per gran parte della sua vita, non ha mai perso la propria libertà", al contrario "si può esser fuori, ...POLIGNANO – Thriller e western, molto popolare e molto esigente, tutto in terza persona. ‘Terra Alta’ (pp 384, euro 19), il nuovo romanzo di Javier Cercas, è il libro del rinnovamento e della rinascit ...