Polemica per la gestione Autostrade del Ponte di Genova, Conte alle opposizioni: “Mi ricordano Ecce Bombo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “C’è un po’ di difficoltà a concordare con l’opposizione un luogo e un tempo in cui confrontarsi. Mi ricorda un po’ il Nanni Moretti di Ecce Bombo: “Mi si nota di più se lo facciamo a Villa Pamphili o più istituzionalmente a Palazzo Chigi?”. “Mi si nota più se si fa in un modo o in quell’altro?”. Il premier Giuseppe Conte ironizza sulle tensioni con il centrodestra in merito al confronto sul piano di riforme durante la conferenza stampa da Madrid. Oggi Salvini ha chiuso all’incontro, mentre da Meloni è arrivata la richiesta dello streaming. Ma i problemi non si limitano alla ricostruzione del Paese post Covid. L’attenzione è completamente concentrata su Benetton e Autostrade, e sull’affidamento ad ... Leggi su tpi

StefanoGuerrera : Trovo assurdo che non esista un account Twitter chiamato “La polemica del giorno” che spiega minuziosamente per cos… - Sport_Mediaset : Carriola e cemento by #CiccioGraziani ???? Video integrale ?? - RaiNews : La polemica sui social, le reazioni (stizzite) del maestro - FPuggini : RT @ElisaSanna12: PER TUTTI QUELLI CHE STANNO MONTANDO UNA POLEMICA INUTILE... IL #PonteDiGenova NON SARA' MAI AFFIDATO AI #Benetton ... C… - markkno68939488 : RT @ElisaSanna12: PER TUTTI QUELLI CHE STANNO MONTANDO UNA POLEMICA INUTILE... IL #PonteDiGenova NON SARA' MAI AFFIDATO AI #Benetton ... C… -