Pokémon e Adidas collaborano per creare un abbigliamento dedicato ai mostriciattoli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo il set di camicie dedicate ai Pokémon ora l'abbigliamento ispirato agli iconici mostriciattoli si arricchisce con una nuova collaborazione tra Pokémon ed Adidas.Questa collaborazione comprende scarpe, tute, felpe, magliette e marsupi, tutte con stampe di Pokémon e Pokéball. Ad esempio la classica tuta nera ha le tre bande, marchio di fabbrica della società, piene di diversi Pokémon che aggiungono un tocco in più all'abbigliamento. Tra le scarpe abbiamo un paio di sneakers con protagonista forse il Pokémon più amato, Pikachu.La collezione è molto varia ed è possibile dare uno sguardo a tutto l'abbigliamento cliccando qui. Sfortunatamente per adesso è disponibile solo in Giappone, ma probabilmente è solo ... Leggi su eurogamer

